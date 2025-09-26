Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Παύλο Μπακογιάννη: «Για μας είναι πάντα εδώ»
Συμπληρώνονται 36 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη»
Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».
Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, ανήρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν γράφοντας πως θα είναι «για πάντα εδώ».
Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:
«Για μας είναι πάντα εδώ!
Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού».
