Απεργία 1 Οκτωβρίου: Χωρίς λεωφορεία η Θεσσαλονίκη

Χωρίς λεωφορεία θα μείνει η Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, λόγω συμμετοχής των εργαζομένων στην πανελλαδική απεργία.

Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών στην πόλη.

Σε ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κόσμος εξαιτίας της ακρίβειας, υιοθετεί πολιτικές που επιβαρύνουν τις εργασιακές συνθήκες, όπως η αύξηση των ωρών εργασίας χωρίς να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις. Το σωματείο τονίζει την ανάγκη υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας, τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν μόνιμες ανάγκες, καθώς και την αναγνώριση προϋπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, στα αιτήματα περιλαμβάνονται και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στους χώρους εργασίας, ενώ υπογραμμίζεται η σημασία της προστασίας της δημόσιας συγκοινωνίας ως κοινωνικού αγαθού.

Παρά τη γενική απεργία, θα εξασφαλιστεί η παρουσία προσωπικού ασφαλείας για τη δρομολόγηση 50 λεωφορείων, ενώ κανονικά θα λειτουργήσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (Α.Μ.Ε.Α.) και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1), προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες.

Το σωματείο καλεί τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, 1η Οκτωβρίου, στις 10:30 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.), εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων.