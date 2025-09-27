Δυστύχημα στο Blue Star Chios: Το μοιραίο λάθος που οδήγησε στον ασφυχτικό θάνατο

Με φριχτό τρόπο έχασε τη ζωή του ο 20χρονος άτυχος ναυτεργάτης μέσα στο πλοίο Blue Star Chios, ενώ οι λιμενικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο Νίκος Σπανός, Ναυάρχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (εα) και Δικαστικός Πραγματογνώμονας Επιστημών Ναυτιλίας, μελέτησε τις συνθήκες του δυστυχήματος και αναλύει στο Newsbomb το τι συνέβη. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που βρίσκονται στην κρίση του, ο νεαρός σφηνώθηκε από έναν λάθος χειρισμό στην υδατοστεγή πόρτα, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία από ασφυξία.

Όπως εξηγεί:

«Στα πλοία, οι υδατοστεγείς πόρτες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της ασφάλειας, καθώς εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των υδατοστεγών διαμερισμάτων και αποτρέπουν τη διάδοση του νερού σε περίπτωση εισροής. Πρόκειται για μηχανισμούς που συνδέονται άμεσα με τη ναυπηγική φιλοσοφία της διατήρησης της πλευστότητας και της ευστάθειας του πλοίου σε συνθήκες ατυχήματος.

Η χρήση τους είναι εξαιρετικά απλή και προβλέπει συγκεκριμένες, τυποποιημένες διαδικασίες, τις οποίες τα μέλη του πληρώματος εφαρμόζουν καθημερινά, πολλές φορές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Οι θύρες αυτές λειτουργούν με local operation, δηλαδή με τοπικό χειρισμό, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε ενέργεια από το πλήρωμα με πιστή τήρηση τους.

Με βάση τη μακροχρόνια εμπειρία μου ως επιθεωρητής σε αυτού του τύπου τα πλοία, γνωρίζω πολύ καλά τόσο τη σημασία όσο και τον τρόπο λειτουργίας των υδατοστεγών πορτών. Ο εξοπλισμός τους είναι σχεδιασμένος με αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και η ασφάλεια βασίζεται κυρίως στη σωστή χρήση και στον σχολαστικό χειρισμό από το πλήρωμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας για το ναυτικό ατύχημα την Τετάρτη 24/9 στο Blue Star Χίος, το περιστατικό φαίνεται να προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό του μέλους του πληρώματος, 20χρονου καθαριστή μηχανοστασίου.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός άνοιξε την υδατοστεγή πόρτα περίπου 30 εκατοστά και, λόγω του ύψους του (1,96 μ.), επιχείρησε να περάσει στο πλάι από το περιορισμένο αυτό άνοιγμα. Κρατώντας τον μοχλό από την εσωτερική πλευρά, γύρισε κατά λάθος στη θέση CLOSE (ΚΛΕΙΣΙΜΟ), με αποτέλεσμα η πόρτα να κινηθεί απότομα, να τον σφηνώσει και να επέλθει ακαριαία ασφυκτικός θάνατος».

Και ο ναύαρχος καταλήγει:

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στο πλοίο τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι διεθνείς κανόνες ασφαλείας, ενώ οι υδατοστεγείς θύρες διαθέτουν όλα τα απαραίτητα συστήματα προειδοποίησης και προστασίας. Ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δοκιμές για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας του.

Από την πρώτη στιγμή, το πλήρωμα ενήργησε άμεσα και σύμφωνα με τα καθορισμένα πρωτόκολλα, επιχειρώντας τον απεγκλωβισμό και παρέχοντας βοήθεια στον συνάδελφό τους. Δυστυχώς, παρά τις άμεσες προσπάθειες, το αποτέλεσμα ήταν τραγικό.

Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην οικογένεια του άτυχου ναυτικού».

«Βελτιώστε τις συνθήκες εργασίας για να μην γίνονται ατυχήματα»

Την ουσιαστική μεταστροφή της νοοτροπίας με την οποία προσεγγίζονται συχνά οι ναυτεργάτες, ζητούν οι εκπρόσωποι του κλάδου, επισημαίνοντας ότι η αιτία του νέου τραγικού δυστυχήματος με τον θάνατο του 20χρονου στο Blue Star Chios είναι βαθύτερες, και δεν περιορίζονται μόνο σε ένα στιγμιαίο λάθος. Πάραλληλα, ο πραγματογνώμον Νίκος Σπανός αναλύει στο Newsbomb τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ Απόστολος Κυπραίος μιλώντας στο Newsbomb, θέτει το ζήτημα της ολιστικής αντιμετώπισης των θανάσιμων αυτών κινδύνων, καλώντας τις αρχές και τους πλοιοκτήτες να μην κοιτούν το «δέντρο», αλλά το «δάσος» σε αυτό το ζήτημα.

«Πρέπει να δούμε συνολικά τις αιτίες για τα δυστυχήματα και όχι στιγμιαία, τι πήγε λάθος», σημειώνει.

Ο Απόστολος Κυπραίος περιγράφει ότι οι συνθήκες εργασίας, σε πολλές περιπτώσεις, των ναυτικών δεν είναι καλές και ως εκ τούτου δημιουργούνται οι συνθήκες για να προκληθεί ένα ατύχημα.

«Συχνά τα πληρώματα εργάζονται με πολύ μειωμένες συνθέσεις, άρα αναγκάζονται να αναλαμβάνουν επιπλέον καθήκοντα. Αυτό επιφέρει μεγάλη σωματική και πνευματική κόπωση, καθώς οι ναυτικοί εργάζονται σε πολλά πόστα και περισσότερες ώρες από όσο πρέπει», αναφέρει, θίγοντας και το ζήτημα της εκπαίδευσης:

«Γνωρίζουμε εάν οι νέοι ναυτικοί λαμβάνουν την εκπαίδευση που πρέπει -προσαρμοσμένη και στις σύγχρονες τεχνολογίες; Όλοι οι ναυτεργάτες πρέπει να έχουν ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες στον κλάδο, όπως εξελίσσεται η τεχνολογία. Η θεωρητική εκπαίδευση σήμερα είναι απαρχαιωμένη».

Την αμφιβολία του για την καταλληλότητα της εκπαίδευσης εκφράζει και για τα πιστοποιητικά των πρώτων βοηθειών, που πρέπει να κατέχουν όλοι οι εργαζόμενοι.

«Δυστυχώς, οι εκπτώσεις που γίνονται στο προσωπικό αλλά και στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της μείωσης του κόστους, οδηγούν σε αυτές τις τραγικές καταστάσεις», καταλήγει.

