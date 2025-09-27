Ηράκλειο: Εντοπίστηκε το πρώτο εγχώριο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου

Το πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη αφορά έναν 60χρονο άνδρα σε ανοσοκαταστολή από χωριό του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ με συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Όπως ανέφερε ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, καθώς ο ασθενής δεν είχε ταξιδέψει. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, που περιλαμβάνει εκτεταμένους ψεκασμούς στην περιοχή και τοποθέτηση παγίδων για συλλογή κουνουπιών, τα οποία θα σταλούν για ανάλυση στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας του ΙΤΕ.

Παράλληλα, θα ξεκινήσει ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με στάσιμα νερά και πηγάδια, όπου θα γίνουν προνυμφοκτονίες.

«Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται από τσιμπήματα, ειδικά μετά το σούρουπο, με λοσιόν ή ρούχα που καλύπτουν το σώμα», τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαδάκης, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένδειξη για άλλο κρούσμα, γεγονός που καθησυχάζει.