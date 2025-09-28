Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμένο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο επί της οδού Μάγερ, στο κέντρο της Αθήνας. Στον χώρο είχαν βρει καταφύγιο άστεγοι, μεταξύ των οποίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενδέχεται να βρίσκονταν και αλλοδαποί. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχωρώντας στον απεγκλωβισμό όσων βρίσκονταν εντός του κτηρίου.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Η επέμβαση της πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η επέμβαση χαρακτηρίστηκε άμεση και συντονισμένη, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί υπό έλεγχο πριν εξαπλωθεί σε γειτονικά κτήρια. Παράλληλα, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων που απεγκλωβίστηκαν ούτε για την κατάσταση της υγείας τους.