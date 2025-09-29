Στο παιδικό δωμάτιο έως τα 30: «Πονοκέφαλος» στέγαση και έξοδα για τους νέους

Με τους γονείς τους αναγκάζονται να μένουν οι περισσότεροι νέοι στην Ελλάδα, με τις έρευνες να αναφέρουν ότι η πλειονότητα της νέας γενιάς φεύγει από το πατρικό της έχοντας «πατήσει» τα 30 έτη.

«Άμα βάλεις ενοίκια, λογαριασμούς, το να συντηρήσεις τον εαυτό σου με ένα κατώτερο μισθό, δεν μπορείς», δήλωσε νεαρή γυναίκα στην κάμερα του Alpha.

«Για να μείνει κάποιος μόνος του θα πρέπει να συγκατοικήσει με κάποιον άλλον, με ένα ή περισσότερα άτομα», τόνισε η 25χρονη Χρυσούλα που εργάζεται ως πωλήτρια και μένει με τους γονείς της.

Τα κόστη του να μένει κανείς μόνος του είναι υπέρογκα, με το 30,3% των νέων 15-29 ετών να κατοικούν σε νοικοκυριά όπου ξοδεύουν άνω του 40% του εισοδήματός τους μόνο σε έξοδα στέγασης.

Πολλοί νέοι προσπάθησαν ακόμα και να δουλέψουν περισσότερες από μία δουλειά για να «βγουν» από το πατρικό τους, αλλά πολύ σύντομα επέστρεψαν στους γονείς τους, καθώς τα έξοδα τους «έπνιξαν».

