Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν εμπαίζει για την ακρίβεια, έχουμε μειώσει 85 φόρους

Στο έβδομο «Briefing για τους πολίτες», ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα πολιτών που αφορούσαν καίρια ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό και η στήριξη των παιδιών.

Παράλληλα, έδωσε διευκρινίσεις γύρω από τις προσλήψεις μετακλητών, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει την πραγματική εικόνα, αλλά και να απαντήσει στις επικρίσεις για «πάρτι απευθείας αναθέσεων», επικαλούμενος σχετικά ποσοστά.

Αναφορικά με το ζήτημα της ακρίβειας, σε ερώτηση που του τέθηκε, τόνισε ότι «Δεν εμπαίζει η Κυβέρνηση την κοινωνία με την ακρίβεια. Όμως, πράγματι, η κοινωνία δικαιολογημένα οργίζεται με τις τιμές που βλέπει και στην Ελλάδα και προφανώς ο κόσμος σε όλες τις υπόλοιπες χώρες. Ο πληθωρισμός είναι επίμονος. Φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί αυξήσεις που πιέζουν πολύ το εισόδημα των νοικοκυριών. Η Κυβέρνησή μας τί κάνει; Κάνει δύο πράγματα: Πρώτον, αυξάνει τα εισοδήματα όσο παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να απορροφηθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αυτές οι αυξήσεις. Πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μια φορολογική μεταρρύθμιση, όπου θα οδηγήσει από την 1/1/2026 στην αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, των συνταξιούχων και μάλιστα όσοι έχουν παιδιά, ένα, δύο και πολύ παραπάνω τρία, οι πολύτεκνοι, οι υπερπολύτεκνοι θα δουν μεγαλύτερες αυξήσεις.

Οι νέοι κάτω από 30 και πολύ παραπάνω κάτω από 25 ετών και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, πληρώνοντας στο τέλος του χρόνου στο εκκαθαριστικό τους λιγότερο φόρο και εκεί θα δουν, στην πραγματικότητα, άλλη μια αύξηση εισοδήματος. Έχουμε μειώσει 85 άμεσους και έμμεσους φόρους, έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας και με αυτόν τον τρόπο, έχοντας αυξήσει τον μέσο μισθό κατά περίπου 30%, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις τιμές. Δεν μένουμε, όμως, μόνο εκεί. Υπάρχουν και πολλοί που πάνω σε μία εισαγόμενη ακρίβεια έχουν μία λογική εγχώριας αισχροκέρδειας.

Εκεί, λοιπόν, σε μία Ελλάδα που δεν υπήρχε καν ελεγκτικός μηχανισμός, συστάθηκε η ΔΙΜΕΑ, στελεχώθηκε η ΔΙΜΕΑ, δηλαδή η υπηρεσία ελέγχου. Μόνο τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν επιβληθεί 22 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμα, 5,5 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων σε πολυεθνικές. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες δύο μεγάλα πρόστιμα σε πολύ γνωστές αλυσίδες σούπερ μάρκετ».

Κληθείς να σχολιάσει τα στοιχεία έρευνας με βάση τα οποία οι Έλληνες φεύγουν μετά τα 30 από το πατρικό τους σπίτι, ο κ. Μαρινάκης, σημείωσε: «Κορυφαίο θέμα το στεγαστικό, ίσως για κάποιους είναι μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα και από την ακρίβεια στα τρόφιμα. Πάρα πολλές πρωτοβουλίες από την Κυβέρνηση. Η Κοινωνική κατοικία, το πρόγραμμα “Σπίτι μου Ι”, το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”, αφορολόγητο για σπίτια που μετατρέπονται από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, φοροελαφρύνσεις για σπίτια, τα οποία ήταν κλειστά και ανοίγουν, πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ αυτές οι πρωτοβουλίες. Ο στόχος μας είναι να πέσουν όσο το δυνατόν παραπάνω σπίτια στην αγορά. Στηρίζουμε και τους φοιτητές, αυξάνοντας το φοιτητικό, στεγαστικό επίδομα. Δεν είναι ένα ζήτημα, το οποίο μπορεί να λυθεί σε καμία χώρα, ούτε στην Ελλάδα, με το “πάτημα ενός κουμπιού”. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Όσοι μένουμε στο ενοίκιο το αντιμετωπίζουμε περισσότερο και ειδικά όσοι από αυτούς που μας βλέπουν και μας ακούν έχουν ένα χαμηλότερο εισόδημα ή έχουν μια οικογένεια με παιδιά, πιέζονται παραπάνω. Τί προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση; Προσπαθεί να πάρει μέτρα, τα οποία είναι στη λογική των φοροελαφρύνσεων. Μειώνουμε τον φόρο για τα ενοίκια, δίνουμε τα αφορολόγητα που σας είπα, για να δοθούν περισσότερα σπίτια προς μακροχρόνια μίσθωση, για αυτούς που νοικιάζουν και με τα προγράμματα, όπως το “Σπίτι μου Ι” και το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ” περισσότεροι συμπολίτες μας να βρουν το δικό τους σπίτι».

Με αφορμή ερώτηση για τις προσλήψεις μετακλητών, παρέθεσε τα πραγματικά στοιχεία. «Έψαξα και βρήκα τα στοιχεία των μετακλητών και δεν θα το πιστέψετε. Η αντιπολίτευση λέει ψέματα. Πρώτη φορά είναι θα μου πείτε; 1.089 ήταν όταν παραλάβαμε, 1.012 είναι σήμερα. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός, ο οποίος όπως είδατε έχει μειωθεί; Είναι οι μετακλητοί συνεργάτες της Κεντρικής Κυβέρνησης; Τί κάνει η «πονηρή» αντιπολίτευση; Παρουσιάζει το συνολικό αριθμό στο Κράτος, όπου αναφέρεται μέσα και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Εκεί, πράγματι έχουν αυξηθεί οι μετακλητοί. Αν υπολογίσουμε και αυτούς που είναι σε Δήμους και Περιφέρειες. Γιατί; Πολύ σωστά η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι να προχωράνε την επίλυση εκκρεμοτήτων των πολιτών και έδωσε τη δυνατότητα στους Δημάρχους, στους Περιφερειάρχες να έχουν περισσότερους συνεργάτες» τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Για την κριτική περί «πάρτυ απευθείας αναθέσεων» σχολίασε: «Ένα παραμύθι της αντιπολίτευσης είναι, ότι αυξήσαμε τους μετακλητούς. Ένα άλλο παραμύθι της αντιπολίτευσης, που αρέσει πάρα πολύ και στον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι “έχει γίνει πάρτυ επί των ημερών μας, με τις απευθείας αναθέσεις”. Πάμε να δούμε και εκεί ποια είναι η αλήθεια κόντρα στα ψέματα του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοιπων κομμάτων. 2020 – 2025: Συνολικό ποσό δημοσίων συμβάσεων 64,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τα 64,2 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν γίνει με δημόσιους διαγωνισμούς. Πόσα μένουν για απευθείας αναθέσεις; Το 25%, δηλαδή 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσοστό του 25%, μόνο 14% προέρχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση και οι υπόλοιπες είναι από Δήμους και Περιφέρειες. Με λίγα λόγια, επί του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων αυτά τα πέντε χρόνια, μόλις 2,35 δισεκατομμύρια ευρώ, σε πέντε χρόνια, λιγότερο δηλαδή από το 4% του συνόλου των δημοσίων συμβάσεων, έγιναν με απευθείας αναθέσεις από την Κεντρική Κυβέρνηση. Το ξαναλέω, ούτε το 4%. Και αυτό η αντιπολίτευση το λέει πάρτυ».

Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε, επίσης, σε μια σειρά από ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και για τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού στην 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. «Είναι κάποιοι, οι οποίοι μας λένε «ότι η Τουρκία μας κάνει ό,τι θέλει». Ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν «τα πήρε όλα και έφυγε» μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο πράγματα κρατήστε. Η Ελλάδα το 2019 είχε ζητούμενο τα F-16 και προφανώς και τα F-35 και η Τουρκία το αντίθετο. Και σήμερα η Ελλάδα προχωράει με επίσημες διαβεβαιώσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τόσο το πρόγραμμα των F-16 όσο και των F-35. Δεν είναι δική μας δουλειά να ετεροκαθορίζουμε την εξοπλιστική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, την εξωτερική μας πολιτική, με το τί συμβαίνει με άλλες χώρες.

Αλλά αυτά που για εμάς, πλέον, είναι δεδομένα και κάποτε ήταν ζητούμενα, σε άλλες χώρες, πλέον, είναι ζητούμενα και τίθενται υπό όρους, χωρίς να είναι τίποτα δεδομένο. Μην μένετε στους τίτλους που κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν. Η Ελλάδα μέσα σε 6 χρόνια έχει κάνει όσα δεν έκανε ολόκληρες δεκαετίες: ΑΟΖ με την Ιταλία, ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Επεκτάθηκε στο Ιόνιο, στα 12 ναυτικά μίλια. Έρχεται η Chevron, η ExxonMobil. Προχωράμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, με τη σφραγίδα της Ευρώπης κατοχυρώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας. Ως προς το δεύτερο, γιατί έγινε πάρα πολύ κουβέντα για την ακυρωθείσα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλω να το ακούσετε καλά εσείς, οι πολίτες, στους οποίους είμαστε υπόλογοι και απευθυνόμαστε. Η Ελλάδα θα συνεχίσει με την πολιτική της να παράγει αποτελέσματα. Θα συνεχίσει να ασκεί μια ενεργητική πολιτική στο πεδίο και ναι, θα συνεχίσει να επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία. Δεν είναι αυτοσκοπός, είναι επιδίωξη. Δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας, ακόμα κι αν ενοχλεί. Θα συνεχίσουμε την πολιτική μας και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο» υπογράμμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να «κοπούν» και στην Ελλάδα εκπομπές, όπως έγινε στις ΗΠΑ σημείωσε: «Θα αστειεύεστε νομίζω. Αξίζει να διαβάσετε την Έκθεση για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα όσα διαδίδουν διάφοροι χωρίς σύνορα και διάφορες συλλογικότητες κατά της Ελλάδας, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα μέσα από ποτέ, αθροιστικά, πλέον με κανόνες τους οποίους πρέπει να τηρούν οι ιδιοκτήτες υπέρ των εργαζομένων και των δημοσιογράφων. Πριν από λίγες μέρες συναντήθηκα με τον αρμόδιο για αυτά τα θέματα πρέσβη του ΟΑΣΕ, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα έχει κάνει πραγματικότητα πράγματα, τα οποία είναι ζητούμενα σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Καταργούμε διατάξεις, οι οποίες ήταν ενάντια στους δημοσιογράφους, όπως η απλή δυσφήμηση στον Ποινικό Κώδικα.

Καθιερώνουμε ιδιώνυμα αδικήματα για απειλές κατά αθλητικογράφων. Υλοποιούμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για την ασφάλεια και τη στήριξη των δημοσιογράφων. Ενέργειες, οι οποίες είναι οδηγός για πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης».

Αναφορικά με την άποψή του για τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είπε: «Νομίζω ότι με βάση τις δηλώσεις που είχε κάνει για τη χώρα, το πόσο περιμένει να έρθει για να προχωρήσουν ακόμα πιο ουσιαστικά οι σχέσεις μας με τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το νέο κεφάλαιο. Πολύ σύντομα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, θα είναι στη χώρα μας». Στην ερώτηση «πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε» απάντησε πως: «Σε μια ιδανική ζωή, που θα ήταν πολλά προβλήματα λυμένα, τα οποία ούτε εμείς τα έχουμε και ξέρω, ότι πολλοί που μας βλέπουν έχουν πολλά παραπάνω από εμάς, θα ήθελα σίγουρα να κάνω τρία παιδιά. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, συνολικά, για ένα νέο ζευγάρι το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι η πιο δύσκολη υπόθεση και σίγουρα ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Προς το παρόν, λοιπόν, με νοιάζει να καταφέρω, μαζί με τη γυναίκα μου, να δώσουμε όσα παραπάνω μπορούμε στον γιο μας και έχει ο Θεός». Τέλος, αποκάλυψε πως η Κυβέρνηση θα λάβει ακόμα περισσότερες πρωτοβουλίες για τη χρήση social media από παιδιά. Όπως τόνισε: «Θα είναι από τα θέματα, που προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ασχοληθεί. Η συζήτηση αυτή είναι η πιο σημαντική. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Δεν υπάρχει γονιός, που να μη βλέπει το πρόβλημα. Θα γίνει με σωστούς όρους, χωρίς υπερβολές και το κυριότερο, θέλουμε όποια απόφαση πάρουμε, να μπορεί να υλοποιηθεί, να μην είναι, δηλαδή, ουτοπική. Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες, συνεχίζουμε τον διάλογο. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και για όλα τα υπόλοιπα, αλλά ειδικά και για αυτό το θέμα».