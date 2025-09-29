Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπή Ρεύματος
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 10:30:00 πμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΠΝΥΚΟΣ απο κάθετο: ΟΤΡΥΝΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΡΤΥΝΕΩΝ έως κάθετο: `ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ

1067

Λειτουργία

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 11:00:00 πμ

ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

1185

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 11:00:00 πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - Μ.ΜΑΣΚΑ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ

421

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 12:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

733

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1068

Λειτουργία

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΚΟΛΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1047

Λειτουργία

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΒΟΥ απο κάθετο: ΤΥΔΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΒΟΥ έως: ΜΕΛΙΣΣΟΥ 13 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1069

Λειτουργία

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΒΟΥ απο κάθετο: ΤΥΔΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΒΟΥ έως: ΜΕΛΙΣΣΟΥ 13 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1069

Λειτουργία

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ

ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΔΡΟΥ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ

245

Λειτουργία

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 4:00:00 μμ

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΩΝ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΙΘΩΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

735

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

29/9/2025 8:00:00 πμ

29/9/2025 4:30:00 μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ

420

Κατασκευές

29/9/2025 8:30:00 πμ

29/9/2025 11:30:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 40 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΡΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 43 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1186

Κατασκευές

29/9/2025 10:00:00 πμ

29/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1187

Κατασκευές

29/9/2025 10:00:00 πμ

29/9/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ

1187

Κατασκευές

29/9/2025 10:00:00 πμ

29/9/2025 2:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΗ, Π.ΔΕΛΤΑ.

734

Κατασκευές

29/9/2025 12:00:00 μμ

29/9/2025 2:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ

1046

Λειτουργία

29/9/2025 12:00:00 μμ

29/9/2025 3:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΡΕΛΛΑΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΑΡΕΛΛΑ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ

1461

Λειτουργία

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεράκι Νέας Ζηλανδίας: Ψηφίστηκε «πτηνό της χρονιάς» το απειλούμενο αρπακτικό - «Τρέχει» με 200 χλμ/ώρα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Παπασταύρου απαντά στην Άγκυρα για τα περί συνεκμετάλλευσης στη Μεσόγειο: «Καζάν – καζάν… γιοκ»

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πού θα κυμανθούν οι φετινές τιμές - Μείωση σε 19 νησιά λόγω ΦΠΑ

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

06:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σταυροδρόμι του ΠΑΣΟΚ και το Συνέδριο

06:43WHAT THE FACT

Αρχαιολογική ανακάλυψη επιβεβαιώνει τη Βίβλο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλλιθέα: Εμπρησμός καφετέριας τα ξημερώματα

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Στο παιδικό δωμάτιο έως τα 30: «Πονοκέφαλος» στέγαση και έξοδα για τους νέους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο; Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

07:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο - Πώς θα λειτουργεί το ψηφιακό δίχτυ ασφαλείας

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικές μάζες ψύχους στα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

07:01LIFESTYLE

Πήγαν ένα… Fairy στον Φέρρη – Το απίστευτο περιστατικό επί σκηνής

06:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αλβανοί, Τούρκοι και Πακιστανοί: Ποιοι είναι οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι στις φυλακές - Στο 51% το ακριβές ποσοστό τους

06:36ΚΟΣΜΟΣ

«Warrior ethos»: Γιατί ο Τραμπ καλεί τη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ σε σπάνια σύσκεψη

06:32LIFESTYLE

Επτά σειρές βάζουν «φωτιά» το βράδυ της Δευτέρας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα βαρίδια του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Καρυστιανού και το κόμμα Σαμαρά, ο γρίφος Μητσοτάκη-Στουρνάρα, η Revolut και τα … ζόρια στην Μεγάλη Βρετανία και προκλήσεις Βακάκη, τα περίεργα με το fund και Τα άυλα στοιχεία της Logismos

06:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός - Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη, λίγες ώρες μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη – Πήγε με ταξί

23:37ΕΛΛΑΔΑ

«Έπρεπε να ήμουνα στη Δέσποινα», είπε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Ναταλία Γερμανού μετά το τροχαίο

22:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευσίνα: Οι αστυνομικοί έπιασαν τον διακινητή ναρκωτικών στον ύπνο - Βίντεο-ντοκουμέντο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το βλέμμα στον Ρεμπρόφ, κερδίζει διαρκώς πόντους ο Κόντης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ