Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (29/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΝΥΚΟΣ απο κάθετο: ΟΤΡΥΝΕΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜ. ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΡΤΥΝΕΩΝ έως κάθετο: `ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
1067
Λειτουργία
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΦΕΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΜΟΔΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΗΡΟΔΟΤΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΝΟ 5 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1185
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 11:00:00 πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ - Μ.ΜΑΣΚΑ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
421
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΤΣΟΥΚΑ απο κάθετο: ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΡΕΘΥΜΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΘΥΜΝΗΣ απο κάθετο: ΜΑΤΣΟΥΚΑ έως κάθετο: ΝΟΤΑΡΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
733
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ απο κάθετο: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ έως κάθετο: ΔΟΙΡΑΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΔΟΙΡΑΝΗΣ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΔΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΒΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1068
Λειτουργία
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΙΓΓΟΣ απο κάθετο: ΚΑΤΑΚΟΥΖΙΝΟΥ έως κάθετο: ΧΑΚΟΛΚΟΝΔΥΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΝΙΓΓΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1047
Λειτουργία
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΟΡΙΒΟΥ απο κάθετο: ΤΥΔΕΩΣ έως κάθετο: ΜΕΛΙΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΛΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΙΒΟΥ έως: ΜΕΛΙΣΣΟΥ 13 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1069
Λειτουργία
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΑΝΔΡΟΥ - Λ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ - ΜΑΡΙΑΣ - ΜΥΚΟΝΟΥ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ - ΓΑΥΔΟΥ - ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
245
Λειτουργία
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΥΡΩΝΟΣ, ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΜΥΣΤΡΑ, ΑΝΔΑΝΕΙΑΣ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΩΝ, ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΑΜΥΚΛΩΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, ΙΘΩΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
735
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΝΤΟΥ απο κάθετο: ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΕΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
29/9/2025 8:00:00 πμ
29/9/2025 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ - Π.ΜΕΛΑ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΒΟΣΤΙΤΣΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΚΥΜΗΣ - ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΠΕΛΟΠΟΣ
420
Κατασκευές
29/9/2025 8:30:00 πμ
29/9/2025 11:30:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 40 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΡΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 43 από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 13 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1186
Κατασκευές
29/9/2025 10:00:00 πμ
29/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1187
Κατασκευές
29/9/2025 10:00:00 πμ
29/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛ.ΠΑΝΤΟΥ απο κάθετο: ΒΑΛΕΣΤΡΑ έως κάθετο: ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΠΛΗΘ.ΓΕΜΙΣΤΟΥ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1187
Κατασκευές
29/9/2025 10:00:00 πμ
29/9/2025 2:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΗ, Π.ΔΕΛΤΑ.
734
Κατασκευές
29/9/2025 12:00:00 μμ
29/9/2025 2:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΑΠΛΑΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 02:30 μμ
1046
Λειτουργία
29/9/2025 12:00:00 μμ
29/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΡΕΛΛΑΣ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΑΡΕΛΛΑ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΙΚΑΡΙΑΣ - ΣΚΟΥΦΑ - ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ
1461
Λειτουργία
