Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Νεκρός ο οδηγός του αυτοκινήτου

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έξω από τη Λάρισα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με ένα φορτηγό.

Το δυστήχημα έγινε παλαιά εθνική οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος της Μελίας και σύμφωνα με το onlarissa.gr, από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης έχασε τη ζωή του ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Παρά την άμεση ανταπόκριση ασθενοφόρου και πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημεία, ο οδηγός περίπου 45 ετών, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν τον άνδρα που εξέπνευσε.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.