Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (30/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
30/9/2025 6:30:00 πμ
30/9/2025 3:30:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ - ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ Λ.ΑΘΗΝΩΝ
423
Κατασκευές
30/9/2025 6:30:00 πμ
30/9/2025 5:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΕΛΠΙΔΑΣ - ΑΘΗΝΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ - ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΛΑΕΡΤΟΥ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΑΘΗΝΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
422
Κατασκευές
30/9/2025 7:00:00 πμ
30/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΝΩΣΣΟΥ - ΜΥΚΗΝΩΝ - ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΙΜ.ΒΕΑΚΗ - ΙΑΣΩΝΟΣ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ
416
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΕΡΙΒΟΙΑΣ 4 από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
1071
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ απο κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ απο κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ έως κάθετο: 28ΗΣ ΩΚΤΟΒΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ απο κάθετο: ΚΝΩΣΟΥ έως κάθετο: ΣΚΑΛΙΣΤΙΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1049
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Ζυγά οδός:ΚΑΜΠΟΥΡΗ 22 - 24 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΒΟΡΩΝΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΡΕΣΝΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.
738
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΒΟΡΩΝΟΥ έως κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΟΧΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΡΥΜΕΔΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΚΑΖΑΝΟΒΑ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΖΑΝΟΒΑ απο κάθετο: ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΖΑΙΜΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έως κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
1072
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 1:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΣΕΙΡΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ έως κάθετο: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
1073
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΝΟ 9 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1188
Κατασκευές
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 4:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΛΟΥΤΣΑ - ΣΥΡΟΥ - ΣΑΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΟΥΡΟΥ - ΡΟΔΩΝ - Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Κ. - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΑΝΘΕΩΝ - ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΦΙΛΑΙΣ - ΑΝΑΦΗΣ - ΔΑΦΝΩΝ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
246
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΘΗΤΙ - ΚΙΤΣΙ - ΚΕΑΣ - ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1463
Λειτουργία
30/9/2025 8:00:00 πμ
30/9/2025 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ, 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΒΙΤΑΛΗ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ, ΧΙΟΥ, ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ.
739
Κατασκευές
30/9/2025 8:30:00 πμ
30/9/2025 6:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ - ΟΔ.ΕΛΥΤΗ - ΕΛ.ΑΛΑΜΕΙΝ
424
Κατασκευές
30/9/2025 9:00:00 πμ
30/9/2025 11:00:00 πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΡΥΠΑΡΗ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΗΨΟΥΣ έως κάθετο: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΝΟ 7 - 9 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 38 - 34 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΓΡΥΠΑΡΗ ΝΟ 22 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1191
Κατασκευές
30/9/2025 9:00:00 πμ
30/9/2025 3:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 31 από: 09:00 πμ έως: 03:00 μμ
1189
Κατασκευές
30/9/2025 10:00:00 πμ
30/9/2025 12:00:00 μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΛΛΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 179 από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΟΛ/ΚΙΑ ΝΟ 179 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
1192
Κατασκευές
30/9/2025 10:00:00 πμ
30/9/2025 2:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.
737
Κατασκευές
30/9/2025 12:00:00 μμ
30/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Γ.ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ έως κάθετο: ΦΡΕΑΤΥΔΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΚΚΑ απο κάθετο: ΙΩΝΝΙΔΩΝ έως κάθετο: ΟΜΗΡΙΔΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
30/9/2025 12:00:00 μμ
30/9/2025 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ έως κάθετο: ΠΥΛΗΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΘΥΤΣΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
30/9/2025 12:00:00 μμ
30/9/2025 3:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΑΝΕΩΣ απο κάθετο: ΛΕΝΟΡΜΑΝ έως κάθετο: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:ΠΕΤΡΑΣ απο κάθετο: ΚΑΠΑΝΕΩΣ έως κάθετο: ΒΟΘΡΩΤΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:30 μμ
1070
Λειτουργία
30/9/2025 12:00:00 μμ
30/9/2025 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΕΠΟΛΙΩΝ απο κάθετο: ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ έως κάθετο: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΑΛΚΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
1048
Λειτουργία
