Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη συναντήθηκε με τον διακεκριμένο συγγραφέα και κοινωνικό ψυχολόγο Jonathan Haidt, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Protecting Children in the Digital Age» (Προστατεύοντας τα Παιδιά στην Ψηφιακή Εποχή), την οποία διοργάνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Ο Jonathan Haidt είναι ο συγγραφέας του διεθνούς best-seller «The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness», ενός βιβλίου που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση και έχει αφυπνίσει την κοινή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις του ψηφιακού εθισμού και των social media στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων.

Όπως ανακοίνωσε η κ. Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ο Jonathan Haidt αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, θα τεθούν οι βάσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την «αποκατάσταση της παιδικής ηλικίας» στην ψηφιακή εποχή. Η εν λόγω συνεργασία αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο τον διάλογο για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του υπερβολικού χρόνου οθόνης και την ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γραμπόφσκι Μητσοτάκη

«Με τον Jonathan Haidt, στην εκδήλωση «Protecting Children in the Digital Age» που διοργάνωσε η κυβέρνηση της Αυστραλίας, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.



Ο συγγραφέας του The Anxious Generation — βιβλίου που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση και αφύπνισε την κοινή γνώμη για το ζήτημα του ψηφιακού εθισμού — θα βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα. Μαζί του θα θέσουμε τα θεμέλια για την αποκατάσταση της παιδικής ηλικίας».

