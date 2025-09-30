Άσκηση Παρμενίων: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες και θα σημάνουν οι καμπάνες

Στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα, θα ηχήσουν και οι καμπάνες των Ιερών Ναών σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Ο προγραμματισμός της δοκιμαστικής ενεργοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Ώρα 11:00: Θα ηχήσει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης . Ο ήχος θα είναι διακοπτόμενος, διαφορετικής έντασης, και θα διαρκέσει 60 δευτερόλεπτα.

Ώρα 11:05: Θα ακολουθήσει η σήμανση λήξης συναγερμού , με συνεχή ήχο σταθερής έντασης, διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

Ώρα 11:30: Θα δοθεί σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά περιστατικά) απειλής. Ο ήχος θα είναι διακοπτόμενος, διαφορετικής έντασης, και θα διαρκέσει 120 δευτερόλεπτα.

Ώρα 11:35: Τέλος, θα ηχήσει εκ νέου σήμανση λήξης συναγερμού, με συνεχή ήχο σταθερής έντασης, διάρκειας 60 δευτερολέπτων.

Παράλληλα με την ήχηση των σειρήνων, οι καμπάνες των Ιερών Ναών σε όλη την επικράτεια θα ηχήσουν με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό, για χρονική διάρκεια 3 λεπτών.

Η δοκιμαστική αυτή ενέργεια εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ετοιμότητα των υπηρεσιών και την εξοικείωση του πληθυσμού με τα σήματα συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, στο πλαίσιο της μεγάλης άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ – 25».