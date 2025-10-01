Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Από τη θητεία - αγγαρεία στον στρατό των πολιτών
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις αποδοχών, μεταρρυθμίσεις και προσλήψεις
Η Καθημερινή: Εννεάμηνη θητεία αμέσως μετά το λύκειο
Τα Νέα: Οι τρεις φάκελοι τις Λάουρα Κοβέσι
