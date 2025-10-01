Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Από τη θητεία - αγγαρεία στον στρατό των πολιτών

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις αποδοχών, μεταρρυθμίσεις και προσλήψεις

Η Καθημερινή: Εννεάμηνη θητεία αμέσως μετά το λύκειο

Τα Νέα: Οι τρεις φάκελοι τις Λάουρα Κοβέσι

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου

