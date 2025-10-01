Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και χτύπησε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά τη νύχτα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην Άνοιξη, όταν δύο άνδρες εισέβαλαν στον χώρο και επιτέθηκαν στους ενοίκους με ρόπαλο και αιχμηρό αντικείμενο.

Από την άγρια επίθεση, τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «ΚΑΤ» με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για μια γυναίκα, η οποία υπέστη κάταγμα στο πόδι, έναν ηλικιωμένο άνδρα, που φέρει εκδορές στα χέρια και έναν τρίτο άνδρα που τραυματίστηκε στο πρόσωπο από αιχμηρό αντικείμενο και δέχτηκε χτυπήματα στα πόδια από ρόπαλο.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν και μια έγκυος γυναίκα πέντε μηνών, η οποία ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι δύο άνδρες που εισέβαλαν στο διαμέρισμα ήταν πατέρας και γιος ενώ ο λόγος της επίθεσης φαίνεται να είναι η καταβολή των ενοικίων.

Συνελήφθη ο δράστης, αναζητείται ο συνεργός

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους δύο δράστες, ο οποίος κατηγορείται για σωματική βλάβη, αυτοδικία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο συνεργός διέφυγε και αναζητείται από την Αστυνομία, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.