Άγιον Όρος: Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος

Εκοιμήθη, σε ηλικία 92 ετών, ο μητροπολίτης Ροδοστόλου, Χρυσόστομος, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, διατελέσας κατά το παρελθόν και σχολάρχης της Αθωνιάδας Ακαδημίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Romfea.gr, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πήγε να αναπαυθεί στο κελί του, όπου μετά από λίγο που τον αναζήτησαν οι πατέρες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, στη μία το μεσημέρι, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εκπροσωπήσει στην τελετή ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος.

Βιογραφικό Μητροπολίτη Ροδοστόλου Χρυσοστόμου

Ο κατά κόσμον Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αναγέννηση Σερρών το 1933. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης το 1962.

Το 1950 μετέβη στο Άγιον Όρος όπου εκάρη μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1960 και Πρεσβύτερος το 1965 από τον Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ.

Υπηρέτησε ως Καθηγητής της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής (1963-1967) και ως Σχολάρχης της ίδιας Σχολής (1967-1988).

Στις 22 Απριλίου 1978 χειροτονήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως τιτουλάριος Επίσκοπος Ροδοστόλου.

Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομο, Κολωνείας Γαβριήλ, Λύστρων Καλλίνικο και Φιλαδελφείας Βαρθολομαίο.

Στις 10 Ιανουαρίου 2023 προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη με τον ίδιο τίτλο.