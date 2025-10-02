Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Να μπει και η Ελλάδα κάτω από το ευρωπαϊκό "Iron Dome"

Ελεύθερος Τύπος: Στον αέρα κλήσεις Ι.Χ. πριν το 2018

Η Καθημερινή: Αίτημα για ελληνικά Μιράζ στο Κίεβο μέσω Εσθονίας

Τα Νέα: Ασπίδα και στο Αιγαίο

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς μπορούμε να ανταλλάσσουμε εύκολα και γρήγορα μεγάλα αρχεία στο διαδίκτυο;

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Πίεση για ελληνικά αεροσκάφη Μιράζ στην Ουκρανία - Τι ζητούν οι σύμμαχοι από την Αθήνα

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Ένα γυμναστήριο που έγινε «καταφύγιο» για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Λουκέτο στην «κυβέρνηση» των ΗΠΑ: 4 σενάρια για να λήξει το δημοσιονομικό «θρίλερ»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:48ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Κατηγορίες για διπλή ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού στον Stalker που σκότωσε τη Μαρία Νιώτη στο Νιου Τζέρσεϊ - Υπήρχε καταγγελία εναντίον του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:01LIFESTYLE

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 112 ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα σημειωθούν καταιγίδες στην Αττική – Κίνδυνος για πλημμύρες – Πόσο θα κρατήσουν τα φαινόμενα

06:31ΚΟΣΜΟΣ

Παρά την παρέμβαση του Ισραήλ πλοία με ακτιβιστές του «Στόλου για τη Γάζα» συνεχίζουν - Μαρτυρίες Ελλήνων

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το Μενίδι μέχρι την Αντίπαρο: Ο Λογιστής χωρίς άδεια, η θεία από το γηροκομείο και η δικογραφία του 2023 που... δεν τους πτόησε

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε η λύση για τους S-400 της Τουρκίας για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35 - Θα αφαιρέσει εξάρτημα και θα καταστούν μη λειτουργικοί ή θα οδηγηθεί στη μέση οδό

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Αναφυλακτικό σοκ σκότωσε την 28χρονη μέσα στο νοσοκομείο - Το κρίσιμο λάθος

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Eysan Aksoy: Η καλλονή AI παρουσιάστρια από την Τουρκία που έχει μαγνητίσει όλα τα βλέμματα

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Το «κενό» του ΚΟΚ που ενθαρρύνει του μεθυσμένους παραβάτες να εγκαταλείπουν το σημείο – Η πρόταση που έμεινε στο συρτάρι

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς, πρέπει να ξέρεις πού θα ψάξεις όμως» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγών σπάνιων αντικειμένων

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιτρέπεται η εκταφή στη χώρα μας – Τι ισχύει στην περίπτωση του Πάνου Ρούτσι

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Νίκη κορυφής ψάχνει ο Παναθηναϊκός, για την υπέρβαση ο ΠΑΟΚ - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06:36LIFESTYLE

Αλλάζει όλη η βραδινή ζώνη του ΣΚΑΪ – Τι έρχεται μετά το «Exathlon»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκούδα κάνει βόλτες μαζί με το… μικρό της στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

07:33ΕΛΛΑΔΑ

Στον «αέρα» οι κλήσεις σε ΙΧ πριν από το 2018 – Χιλιάδες πολίτες ζητούν διαγραφή προστίμων

11:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έδωσαν στο ChatGPT να λύσει πρόβλημα 2.400 ετών - Πώς έφτασε στην απάντηση

10:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση – Πρωινή ζώνη: Ποιος πήρε, πάλι, τα κλειδιά της πρώτης θέσης;

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι πιθανές ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ