Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου
Απογευματινή: Να μπει και η Ελλάδα κάτω από το ευρωπαϊκό "Iron Dome"
Ελεύθερος Τύπος: Στον αέρα κλήσεις Ι.Χ. πριν το 2018
Η Καθημερινή: Αίτημα για ελληνικά Μιράζ στο Κίεβο μέσω Εσθονίας
Τα Νέα: Ασπίδα και στο Αιγαίο
