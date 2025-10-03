«Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025»: Ρεκόρ επισκέψεων σε κάθε γωνιά της χώρας

Η μπύρα μετράει αιώνες ιστορίας: Παράγεται από την αρχαιότητα ήδη, με αναφορές για την παρασκευή της να ξεκινούν περίπου από το 4000 π.Χ. στην αρχαία Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. Σήμερα, έχει καταφέρει να γίνει κομμάτι της κουλτούρας Ευρωπαίων και Ελλήνων, όπως φαίνεται και από τον κεντρικό ρόλο που έχει στην καθημερινότητα, αλλά και τις διοργανώσεις-πρωτοβουλίες που σχετίζονται με αυτή.

Μικροζυθοποιία Septem, Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Αυτό δεν είναι τυχαίο. Κάθε ετικέτα μπύρας κρύβει μια ιστορία: Των ανθρώπων που την έφτιαξαν, του συνδυασμού των γεύσεων και των αρωμάτων, του τόπου που τη φιλοξενεί, της παράδοσης που τη συνοδεύει. Και αυτήν την ιστορία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν χιλιάδες επισκέπτες το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, όταν ζυθοποιίες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, άνοιξαν τις πόρτες τους στο κοινό, το οποίο ανταποκρίθηκε με ενδιαφέρον σε αυτήν την πρόσκληση. Διότι η μπύρα είναι εμπειρία, είναι αφορμή για συνάντηση με την παρέα και ευκαιρία να ανακαλύψεις κάτι καινούριο.

Ζυθοποιία Πηνειού, Λάρισα

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν για 6η χρονιά τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025», η μεγαλύτερη γιορτή μπύρας στη χώρα μας που διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών. Δώδεκα (12) ζυθοποιεία σε όλη την Ελλάδα υποδέχθηκαν φίλους και λάτρεις της μπύρας που ήθελαν να δουν από κοντά πώς «γεννιέται» το αγαπημένο τους προϊόν. Η φετινή προσέλευση, μάλιστα, ξεπέρασε κάθε προηγούμενη, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τον κόσμο της ζυθοποίησης μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν :

Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη

Ζυθοποιία Πηνειού ΑΕ στη Λάρισα

Ικαριακή Ζυθοποιία στην Ικαρία

Κρητικές Ζυθοποιίες -Ζηδιανάκης στο Ηράκλειο Κρήτης

Κρητική Ζυθοποιία στα Χανιά Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Μικροζυθοποιία Local streets beer στον Βόλο

Μικροζυθοποιία Μυκόνου στη Μύκονο

Μικροζυθοποιία Septem στο Ωρολόγιο Αυλωναρίου Εύβοιας

Ολυμπιακή Ζυθοποιία στη Ριτσώνα Εύβοιας

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

Siris Craft Brewery στις Σέρρες

Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Ριτσώνα Εύβοιας

Από την πρώτη ύλη στο ποτήρι, μια αυθεντική εμπειρία

Όσοι βρέθηκαν σε ένα από τα ζυθοποιεία που συμμετείχαν στα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2025» είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους παραγωγής, να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες μπύρας και να ακούσουν από πρώτο χέρι ιστορίες για το πώς συνδυάζονται το μεράκι, η τεχνογνωσία και η καινοτομία. Δεν ήταν απλά μια ξενάγηση, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία με οδηγούς τους ίδιους τους ζυθοποιούς: Από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι τη διαδικασία της ζύμωσης και το τελικό προϊόν που φτάνει στο ποτήρι μας.

Κρητικές Ζυθοποιίες – Ζηδιανάκης, Ηράκλειο Κρήτης

Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

Siris Craft Brewery, Σέρρες

Πρότυπη Μικροζυθοποιία Θεσσαλονίκης

Ένας θεσμός που μεγαλώνει

Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» είναι ένας θεσμός που ενισχύει τον εγχώριο κλάδο της ζυθοποιίας, δίνει βήμα σε πιο μικρούς, αλλά και μεγαλύτερους παραγωγούς και τους φέρνει σε άμεση επαφή με το κοινό τους.

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών, που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία, έχει στόχο να φέρει το κοινό σε επαφή με την αυθεντική εμπειρία της ζυθοποίησης, από τις πρώτες ύλες μέχρι το ποτήρι. Η μεγάλη προσέλευση στη φετινή διοργάνωση αποδεικνύει ότι αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι το ραντεβού με τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» ανανεώθηκε ήδη για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου 2026, με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και εμπειρίες για τους φίλους και τους λάτρεις της μπύρας. Ο χρόνος, λοιπόν, μετράει αντίστροφα για μια εμπειρία που «ταξιδεύει» σε όλα όσα κάνουν την μπύρα μέρος της κουλτούρας μας.