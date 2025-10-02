Ανατροπή με τον Βασίλη Παϊτέρη: Δεν θα μπει φυλακή ο τραγουδιστής

Στη δημοσιότητα ήρθαν νέες εξελίξεις γύρω από τον γνωστό τραγουδιστή Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση ανέγερσης αυθαίρετης κατασκευής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Ο ίδιος είχε καταδικαστεί για την ανέγερση ενός αυθαίρετου «παλατιού» στην Αγία Βαρβάρα, με αποτέλεσμα να βαρύνεται με ένα ανεξόφλητο πρόστιμο.

«Το σπίτι αυτό υπάρχει από το 2001. Ο τραγουδιστής πλήρωσε το πρόστιμο, εξέτισε τις ποινές του και έκανε κοινωφελή εργασία στους δήμους Αγίας Βαρβάρας και Φαλήρου. Παράλληλα, έχει εξαγοράσει ποινές συνολικής διάρκειας 60 μηνών», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος.

Σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη κοινωφελή εργασία που επιβλήθηκε στον Παϊτέρη ως μέρος της ποινής του, προσθέτοντας μια πιο προσωπική διάσταση: «Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι ελεύθερος να πάει στα επτά παιδιά του», ανέφερε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.