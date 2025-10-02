Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή

Ο Βασίλης Παϊτέρης ξαναμπήκε σε μπελάδες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή
Ο «βασιλιάς της κιθάρας», ο αγαπημένος τραγουδοποιός Βασίλης Παϊτέρης, περνάει δύσκολες ώρες, αφού εδώ και λίγα 24ωρα έχει κριθεί προφυλακιστέος και από ώρα σε ώρα οδεύει προς τις Φυλακές Λάρισας.

Ο 75χρονος καλλιτέχνης, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», συνελήφθη σε τροχονομικό έλεγχο ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για να πάει να κάνει πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για τις δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις που θα γίνονταν στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Ο Βασίλης Παϊτέρης ξαναμπήκε σε μπελάδες, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο που του είχε επιβληθεί πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις όσον αφορά την ανέγερσης οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, που όμως είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Ο μουσικός βρίσκεται σε χρόνια διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ παλαιότερα για να μην οδηγηθεί στη φυλακή φέρεται ότι είχε εκτίσει μέρος της ποινής του υπό τη μορφή κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Άτομο, μάλιστα, του πολύ στενού περιβάλλοντος του 75χρονου ανέφερε στην «Espresso»: «Στον Βασίλη είχε γίνει μια ρύθμιση χρεών για να μπορέσει να μην οδηγηθεί στις φυλακές, αλλά στην πορεία αδυνατούσε να καταβάλει γύρω στις 8.000 ευρώ που ήταν οι μηνιαίες δόσεις, με αποτέλεσμα όλα αυτά να συσσωρευτούν και να βγει ένταλμα σύλληψης εις βάρος του».

Ο 75χρονος συνθέτης κρατείται, σύμφωνα με την «Espresso», στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και μέσω του Τμήματος Μεταγωγών έχει δρομολογηθεί η φυλάκισή του στις Φυλακές Λάρισας για συσσωρευμένα χρέη προς το Δημόσιο, που, κατά πληροφορίες, ξεπερνούν τα 500.000 ευρώ.
Ο ίδιος καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες ώστε να μπορέσει να φυλακιστεί στον Κορυδαλλό, αλλά μέχρι στιγμής οι αρχές εκφράζουν επιφυλάξεις για το αίτημά του.

