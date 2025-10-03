Διακοπές νερού την Παρασκευή (3/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α
Έβρου και Κυκλάδων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΙΛΙΣΙΑ
Αβύδου και Αρβήλων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, EKTAKTH
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Πεντέλης και Ζησιμοπούλου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Θερμοπυλών και Νικηταρά
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, EKTAKTH
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Χίου και Φαιάκων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Λευκών Ορέων και Έβρου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Peugeot δείχνει το μέλλον του 208 με τετράγωνο τιμόνι και νέο concept
06:36 ∙ LIFESTYLE
«Η Μεγάλη Χίμαιρα» και 5 ακόμη σειρές έρχονται στην ΕΡΤ1
07:54 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος