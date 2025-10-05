Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη στον 25χρονο που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

Παράλληλα, του αποδίδονται και πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση

Ιερά Οδός: Ποινική δίωξη στον 25χρονο που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό
Ποινική δίωξη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του 25χρονου διανομέα για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, μετά την επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε με κατσαβίδι εναντίον οδηγού στην Ιερά Οδό το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας του τραύμα στο αριστερό μάτι.

Παράλληλα, του αποδίδονται και πλημμεληματικές κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, φθορά ξένης περιουσίας και εξύβριση.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, ο οδηγός ΙΧ παραβίασε το κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την οργή ενός μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο. Ο δεύτερος άρχισε να διαμαρτύρεται, και ακολούθησε τον οδηγό του ΙΧ για να κάνει παράπονα.

Η ένταση οξύνθηκε και ο διανομέας έβγαλε ένα κατσαβίδι καρφώνοντας στο αριστερό μάτι τον οδηγό, προτού εγκαταλείψει το σημείο ανενόχλητος.

