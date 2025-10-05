Ιερά Οδός: Στον εισαγγελέα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

Ο δράστης έχει συλληφθεί 19 φορές

Κατερίνα Ρίστα

ΕΛΛΑΔΑ
Στον εισαγγελέα βρίσκεται αυτή την ώρα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ παραβίασε το κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την οργή ενός μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο. Ο δεύτερος άρχισε να διαμαρτύρεται, και ακολούθησε τον οδηγό του ΙΧ για να κάνει παράπονα.

Η ένταση οξύνθηκε και ο διανομέας έβγαλε ένα κατσαβίδι καρφώνοντας στο αριστεό μάτι τον οδηγό, προτού εγκαταλείψει το σημείο ανενόχλητος.

