Ιερά Οδός: Στον εισαγγελέα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό

Στον εισαγγελέα βρίσκεται αυτή την ώρα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ παραβίασε το κόκκινο φανάρι, προκαλώντας την οργή ενός μοτοσικλετιστή που βρισκόταν στο σημείο. Ο δεύτερος άρχισε να διαμαρτύρεται, και ακολούθησε τον οδηγό του ΙΧ για να κάνει παράπονα.

Η ένταση οξύνθηκε και ο διανομέας έβγαλε ένα κατσαβίδι καρφώνοντας στο αριστεό μάτι τον οδηγό, προτού εγκαταλείψει το σημείο ανενόχλητος.

