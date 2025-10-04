Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό
Παραδόθηκε ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό μηχανής στην Ιερά Οδό το μεσημέρι της Παρασκευής
Στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου ο οδηγός της μοτοσικλέτας που το μεσημέρι της Παρασκευής επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό αυτοκινήτου στην περιοχή της Ιεράς Οδού τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μάτι.
Όλα έγιναν όταν ο οδηγός ΙΧ παραβίασε κόκκινο σηματοδότη γεγονός που προκάλεσε την οργή του οδηγού της μοτοσικλέτας. Ο οδηγός του δίκυκλου στη συνέχεια έκλεισε τον δρόμο με το μηχανάκι στον οδηγό και αφού του ζήτησε τον λόγο στην συνέχεια του επιτέθηκε με κατσαβίδι προκαλώντας του τραύμα στο μάτι, προτού τραπεί σε φυγή.
