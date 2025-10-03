Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε

Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας οδηγός Ι.Χ. παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και δέχτηκε φραστική επίθεση από μοτοσικλετιστή. Τότε κατέβηκε από το όχημά του και τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι, προτού διαφύγει με το αυτοκίνητό του.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία ερευνά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.