Ιερά Οδός: Οδηγός τραυμάτισε μοτοσικλετιστή με κατσαβίδι και εξαφανίστηκε
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό, μεταξύ δύο οδηγών
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματισμό σημειώθηκε λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας οδηγός Ι.Χ. παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και δέχτηκε φραστική επίθεση από μοτοσικλετιστή. Τότε κατέβηκε από το όχημά του και τραυμάτισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας στο μάτι με κατσαβίδι, προτού διαφύγει με το αυτοκίνητό του.
Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, ενώ η Αστυνομία ερευνά για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Όταν ο Μητσοτάκης σχολίασε την κόμμωση του Χατζηδάκη
19:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα για την τουρκική μαφία
19:50 ∙ Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
Ελληνοτουρκικά: Σε εγρήγορρη για το ενδεχόμενο τα ήρεμα νερά να γίνουν «φουρτουνιασμένα»
07:54 ∙ WHAT THE FACT