Ανδρέας Θεοφίλου: Πέθανε ο διακεκριμένος πυρηνικός φυσικός και αγωνιστής της Αριστεράς

Πέθανε ο κορυφαίος πυρηνικός φυσικός, Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέων Μπέρτραντ Ράσσελ για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, με ενεργότατη συμβολή στο κίνημα ειρήνης, προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.

Ο Ανδρέας Θεοφίλου, γεννημένος στην Πάφο το 1940, ήταν κορυφαίος επιστήμονας και εργάστηκε επί πολλές δεκαετίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος».

Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΚΕΛ έως το τέλος και ο ΣΥΡΙΖΑ «εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του».

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Θεοφίλου

Γεννήθηκε το 1940 στην Πάφο. Μετά την αποφοίτηση από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963) πήρε υποτροφία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» (1963 – 1967). Το 1971 πήρε το διδακτορικό του (ΡhD) από το πανεπιστήμιο του Σάλφορντ (Μάντσεστερ).

Στην περίοδο 1967 – 1976, εργάστηκε σε διάφορα πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Βελγίου.

Το καλοκαίρι του 1976, έπειτα από μετά κλήση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, επανήλθε στην Ελλάδα. Στο «Δημόκριτο» καθοδηγούσε μία πολυμελή ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με την Κβαντική Θεωρία της Στερεάς Κατάστασης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Φυσική των Πυρηνικών Αντιδραστήρων και της Στερεάς Κατάστασης είναι δημοσιευμένα σε διεθνούς κύρους περιοδικά της Αγγλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Από το 1977, δίδαξε τα μαθήματα της Κβαντικής Μηχανικής και Στερεάς Κατάστασης στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του «Δημόκριτου». Από το 1984 και επί σειρά ετών δίδασκε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα: Πυρηνικά όπλα και ειρήνη. Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Σύντηξης της Ε.Ε. JET (Αντιπρόσωπος Ελλάδος), από το 1981 μέχρι και το 1993.