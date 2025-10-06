Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

Θλίψη σκόρπισε στην κοινωνία της Λάρισας ο θάνατος του ιερέα Λάμπρου Ρίνη που εκοιμήθη σε ηλικία 74 ετών.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί αύριο Τρίτη 7 Οκτωβρίου στις 11.00 π.μ. στην εκκλησία Ανάστασης του Λαζάρου στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας.

Ο Λάμπρος Ρίνης υπήρξε εφημέριος στο Αργυροπούλι, στο Στόμιο αλλά και στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη όταν είχε δώσει στη δημοσιότητα βίντεο με τη δράση επιτρόπων του προσκυνήματος που προκάλεσαν σάλο στο πανελλήνιο.

Τον Μάιο φέτος βίωσε μία τραγωδία καθώς η κόρη του δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον γιο.

Ο εκλιπών αφήνει πίσω τα παιδιά του Σοφία – Μιχαήλ Ντάλα, Αρετή – Γεώργιο Καμαγιάννη, Κωνσταντίνο – Γεωργία Ρίνη, Γεώργιο – Χρυσούλα Ρίνη, Αθανάσιο Ρίνη, Μυρτώ Ρίνη, εγγόνια, δισέγγονα, αδέλφια και ανίψια.

Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 10.30 π.μ., αναφέρει το paidis.com.

Το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ο εγγονός του ιερά Λάμπρου Ρίνη που εκοιμήθη είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο καθώς επιτέθηκε στην μητέρα του και την κατακρεούργησε με 26 μαχαιριές.

Ο 21χρονος μητροκτόνος μετά την αποτρόπαια πράξη του ομολόγησε κυνικά το έγκλημα στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 21χρονος, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 52χρονη μητέρα του με την οποία ζούσαν μαζί απ’ όταν είχε χωρίσει με τον σύζυγό της, ύστερα από έναν έντονο τσακωμό που είχαν.

Στη συνέχεια, την τύλιξε με το πάπλωμά της και παρέμεινε στο σπίτι του μέχρι που κάλεσε έναν ξάδελφό του να τον βοηθήσει. Ο ξάδερφος του μητροκτόνου δεν γνώριζε τι επρόκειτο να κουβαλήσουν καθώς ο 21χρονος του του είχε ζητήσει να μεταφέρουν μπάζα από το σπίτι έπειτα από εργασίες που δήθεν έκανε.

Κατεβαίνοντας την σκάλα του σπιτιού, έχοντας τη σορό της μητέρας του τυλιγμένη μέσα σε ένα χαλί, βγήκε από αυτό το ένα της πόδι. Τότε ο εξάδελφος του δράστη φέρεται να του είπε, «τι έκανες στη θεία ρε μ@λ@κ@,τι είναι αυτό;».

Οι φωνές του σοκαρισμένου άνδρα, κινητοποίησαν τους γείτονες, που, όταν βγήκαν στο δρόμο είδαν μέρος του νεκρού σώματος της άτυχης γυναίκας και κάλεσαν την Αστυνομία.

Το σκάνδαλο που έφερε στην δημοσιότητα πριν 27 χρόνια ο ιερέας

Το μακρινό 1997, σχεδόν 28 χρόνια πριν το τραγικό συμβάν που άλλαξε τη ζωή του, ο ιερέας Λάμπρος Ρίνης είχε αποκαλύψει μέσω κρυφής κάμερας το σκάνδαλο με τη κλοπή χρημάτων από μέλη της αρμόδιας επιτροπής του προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη.

Το θέμα είχε φέρει στη δημοσιότητα η εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» και το οπτικοακουστικό υλικό που είχε μεταδοθεί τότε είχε προκαλέσει σοκ και οργή στο πανελλήνιο.

