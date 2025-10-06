Γόννοι Λάρισας: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τα δύο αδέλφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια τα δύο αδέρφια που μαζί με άλλα δύο άτομα αναζήτησαν λίρες σε σπήλαιο στην περιοχή των Γόννων στη Λάρισα.

Όπως ανέφεραν οι συνήγοροι τους, κ. Κατσαβος και κα Παλαβρα, ήταν αυτοί που είπαν στον 77χρονο να ειδοποιήσει τις Αρχές για τον εγκλωβισμό του 53χρονου, ο οποίος τελικά απεβίωσε, στο σπήλαιο ενώ πρόσθεσαν πως έψαχναν για χρυσές λίρες από «χόμπι» και λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η παρουσία στο Αστυνομικό Τμημα της περιοχής τους μία φορά το μήνα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Θυμίζουμε πως ο 77χρονος απολογήθηκε την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο ΑΤ της περιοχής του.

