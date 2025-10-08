Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6 χλστ. και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6 χλστ., ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

