Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και από τις δύο εισόδους του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 6 χλστ. και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 6 χλστ., ανακοινώνει ότι το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες και από τις δύο εισόδους του λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς
05:00 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου
04:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αττική: Φωτιά σε οικία στον Βαρνάβα
03:32 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026
03:06 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω
20:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα
22:25 ∙ ΕΛΛΑΔΑ