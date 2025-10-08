Μύκονος: Προσάραξε ιστιοπλοϊκό στους «Μύλους» λόγω της κακοκαιρίας

Ιστιοπλοϊκό σκάφος προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή «Βίδα» στη Μύκονο, κοντά στην περιοχή των γνωστών Μύλων, το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Η έντονη κακοκαιρία με τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξε το νησί των ανέμων, οδήγησε το σκάφος στα ρηχά και αναστάτωσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Το συγκεκριμένο σκάφος είχε ενοικιαστεί από τουρίστες, όπως μεταδίδει το mykonoslive.tv. Η ομάδα τουριστών επιχειρούσε να πραγματοποιήσει θαλάσσιο ταξίδι στις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει τραυματίας τόσο στο πλήρωμα όσο και στους επιβάτες, ενώ δεν προκλήθηκε διαρροή καυσίμων στο θαλάσσιο περιβάλλον.

