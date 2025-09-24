Τραγωδία στην Μύκονο: Νεκρός 68χρονος στην παραλία Κόρφος
Ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9) στην παραλία Κόρφος, στη Μύκονο, όταν ένας 68χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις, ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα.
Στον άτυχο άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενη με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου κατέληξε.
Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Σεισμός τώρα στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Μύκονο: Νεκρός 68χρονος στην παραλία Κόρφος
19:56 ∙ LIFESTYLE
Άγιος έρωτας: Η καθηλωτική πρεμιέρα και όσα θα δούμε
19:42 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο
19:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός 1-2: Ο Ταρέμι το «καθάρισε» από το πρώτο 20λεπτο
20:52 ∙ LIFESTYLE