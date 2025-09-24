Τραγωδία στην Μύκονο: Νεκρός 68χρονος στην παραλία Κόρφος

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/9) στην παραλία Κόρφος, στη Μύκονο, όταν ένας 68χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις, ενώ έκανε μπάνιο στη θάλασσα.

Στον άτυχο άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενη με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου κατέληξε.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

