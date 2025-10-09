Διόδια: Τέλος στην υποχρεωτική απόδειξη - Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στην κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης της απόδειξης διοδίων για τους ιδιώτες οδηγούς. Στόχος της απόφασης είναι η μείωση της χρήσης χαρτιού, η προστασία του περιβάλλοντος και η επιτάχυνση της διέλευσης των οχημάτων.

Με νέα εγκύκλιο (Ε.2087/2025) του Διοικητή Γιώργου Πιτσιλή, διευκρινίζεται ότι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών από τα διόδια θα εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν θα εκτυπώνεται εφόσον το επιλέξει ο οδηγός, αφού πρώτα ενημερωθεί.

Αυτή η ρύθμιση δίνει λύση σε ένα χρόνιο περιβαλλοντικό ζήτημα – την απόρριψη των εκτυπωμένων αποδείξεων στον δρόμο από τους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, η κίνηση αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον χρόνο αναμονής και διέλευσης από τους σταθμούς, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής.

Η ΑΑΔΕ διαβεβαιώνει ότι, ανεξάρτητα από την εκτύπωση, η ορθή έκδοση των αποδείξεων διασφαλίζεται. Βάσει προηγούμενης απόφασης, η Αρχή λαμβάνει τακτικά κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία από τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων με όλα τα στοιχεία των διελεύσεων.

Διαβάστε επίσης