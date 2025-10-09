Ντροπή: Βανδάλισαν προτομές Μακεδονομάχων στην Έδεσσα - Σφοδρή αντίδραση από τοπικούς συλλόγους

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες βανδαλισμού των προτομών των Μακεδονομάχων Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα, στην Καρυδιά Έδεσσας. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα e-ptolemeos ο βανδαλισμός έγινε στις προτομές των Μακεδονομάχων Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα που βρίσκονται τοποθετημένες ακριβώς στον χώρο όπου τους απαγχόνισαν Βούλγαροι κομιτατζήδες στις 7 Ιουνίου 1907, λίγο πριν το χωριό Καρυδιά του Δήμου Έδεσσας.

Άγνωστοι βανδάλισαν τις προτομές των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνα καπετάν Άγρα και του Αντώνη Μίγκα, στο χωριό Καρυδιά της Πέλλας.

"Άγνωστοι" σημαίνει γενίτσαροι που τους ονομάζει αγνώστους το μπρδλ που θεωρούμε κράτος.... pic.twitter.com/4LRPRs4gUA — ΠτΔ (@PrDimokratias) October 9, 2025

Ο Σύλλογος Απογόνων Μακεδονομάχων καταγγέλλει ότι οι επιθέσεις αυτές δεν είναι μεμονωμένες, αλλά εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αλλοίωσης της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ταυτότητας της Μακεδονίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Συλλόγου απογόνων Μακεδονομάχων

«Για ακόμα μία φορά, απόγονοι των Βούλγαρων κομιτατζήδων και Μακεδόνες Έλληνες, παραπλανημένοι από την καλά οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη Σκοπιανή προπαγάνδα εντός Ελλάδος, βανδάλισαν τις προτομές των Μακεδονομάχων Καπετάν Άγρα και Αντώνη Μίγκα που βρίσκονται τοποθετημένες ακριβώς στον χώρο όπου τους απαγχόνισαν Βούλγαροι κομιτατζήδες στις 7 Ιουνίου 1907, λίγο πριν το χωριό Καρυδιά του Δήμου Έδεσσας. Κτύπησαν με αιχμηρό αντικείμενο και αφαίρεσαν κομμάτια από τα πρόσωπα των μαρμάρινων προτομών των δύο παλικαριών που αγωνίσθηκαν και θυσιάσθηκαν, όπως όλοι οι επώνυμοι και ανώνυμοι Μακεδονομάχοι, για την ορθόδοξη χριστιανική τους πίστη και την ελληνική εθνική τους ταυτότητα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών έδωσε άλλοθι για τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες αλλά και αύξησε την ένταση της σκοπιανής προπαγάνδας εντός Ελλάδος, που εκδηλώνεται με προσπάθειες νομιμοποίησης νέων συλλόγων οι οποίοι υιοθετούν τη σκοπιανή αφήγηση και με την εισαγωγή ανθελληνικών και αλυτρωτικών τραγουδιών στα πανηγύρια, τα οποία παρουσιάζονται ως δήθεν παραδοσιακά.

Όλοι πρέπει να κατανοήσουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, να σταματήσουμε να υποβαθμίζουμε τέτοιες ενέργειες και να συνειδητοποιήσουμε ότι σκοπός όλων αυτών είναι, σε πρώτη φάση, η de facto δημιουργία σκοπιανής - «μακεδονικής» μειονότητας εντός Ελλάδος και, σε δεύτερη φάση, η ενσωμάτωση του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας στη «μεγάλη Μακεδονία», όπως διδάσκονται οι κάτοικοι του γειτονικού κράτους στα σχολεία τους – χωρίς η ελληνική πολιτεία να αντιδρά.

Το πρόβλημα δεν λύνεται με κατασταλτικά μέτρα. Το πρόβλημα λύνεται με σωστή ενημέρωση. Κύριο μέσο προσηλυτισμού των Μακεδόνων Ελλήνων στη σκοπιανή προπαγάνδα είναι τα “εντόπια”. Η ελληνική πολιτεία οφείλει να ενημερώσει ότι τα “εντόπικα” που ομιλούνται σε ορισμένες περιοχές της κεντροδυτικής Μακεδονίας είναι τοπικές, σλαβοφανείς γλωσσικές εκφράσεις χωρίς γραπτό λόγο, και δεν είναι η επίσημη σκοπιανή γλώσσα που δημιουργήθηκε το 1945 - και την οποία, εντελώς ανιστόρητα, η Συμφωνία των Πρεσπών αναγνώρισε ως δήθεν “μακεδονική”.

Κατ’ επέκταση, άλλο είναι τα τραγούδια στα “εντόπικα” που αναφέρονται στην καθημερινότητα και άλλο τα προπαγανδιστικά τραγούδια στη σλαβική σκοπιανή γλώσσα.

Ενημερώνουμε επίσης ότι το “Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Άγρα–Μίγκα και Γηγενών Μακεδονομάχων”, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Καρυδιάς του Δήμου Έδεσσας, θα είναι ανοικτό για ξεναγήσεις το Σάββατο 11, την Κυριακή 12 και τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου (Ημέρα αφιερωμένη στον Μακεδονικό Αγώνα), από τις 11 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο email macedon.dg@gmail.com ή στο τηλέφωνο 6977254045. Η είσοδος είναι ελεύθερη.»

Διαβάστε επίσης