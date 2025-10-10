Διακοπές νερού την Παρασκευή (10/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
00.00/
1'
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EKTAKTH
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α
Αυγερόπουλου και Κατσίμπα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΨΥΡΡΗ
Νίκα και Σαρρή
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Φιλελλήνων και Κυδαθηναίων
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α
Φιλικής Εταιρείας και Κύπρου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, EKTAKTH
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Ζεφύρου και Πρωτέως
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αθ. Διάκου και Χλόης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΑΛΛΗΝΗ, EKTAKTH
ΠΑΛΛΗΝΗ
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Μιλτιάδου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
ΚΑΣΤΕΛΛΑ
Σκρα και Γενναδίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Black Friday 2025: Πώς η «Μαύρη Παρασκευή» έγινε «Μαύρος Νοέμβριος»
06:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δύο «γραμμές» στον ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και στη μέση η ψυχραιμία
07:47 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος