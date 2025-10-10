Λασίθι: Ποινή 13 ετών και 7 μηνών στον 79χρονο Γιάννη Ξυδάκη - Θα την εκτίσει σπίτι του

Το βράδυ της Παρασκευής, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου επέβαλε σε βάρος του 79χρονου Γιάννη Ξυδάκη ποινή κατ’ οίκον περιορισμού 13 ετών και 7 μηνών, κρίνοντάς τον ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η υπόθεση αφορά το ένοπλο επεισόδιο που έγινε τον Ιανουάριο στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο, όταν ο κατηγορούμενος πυροβόλησε εναντίον του Στέφανου Κοκολογιάννη. Στην ανταλλαγή πυρών τραυματίστηκε και ένας 35χρονος εργαζόμενος.

Σύμφωνα με το cretalive, στον 79χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, Μιχάλη Σφακιανάκη και Γιάννη Καραϊσκάκη, ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του.

Ο Στέφανος Κοκολογιάννης

Αθώα κρίθηκε η σύζυγός του, που κατηγορούνταν για παθητική συνέργεια, ενώ νωρίτερα η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του και την απαλλαγή της συζύγου. Ο Γιάννης Ξυδάκης είχε στο παρελθόν πυροβολήσει τον Στέφανο Κοκολογιάννη, ο αδερφός του οποίου είχε καταδικαστεί για τον φόνο του γιου του Ξυδάκη το 2012 σε επεισόδιο στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ως μάρτυρας ο Στέφανος Κοκολογιάννης, υποστηρίζοντας ότι θεωρεί το θέμα λήξαν και δεν επιθυμεί περαιτέρω δίωξη του ηλικιωμένου.