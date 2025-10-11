Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο Χαϊδάρι μετά την πτώση καλωδίων

Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρατηγού Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι, μετά την αποκατάσταση της βλάβης που προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου λόγω πτώσης εναέριων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς η Τροχαία και η Δημοτική Αστυνομία είχαν διακόψει την κίνηση από το ύψος της οδού Μαγνησίας έως την οδό Ηπείρου, για λόγους ασφαλείας.

Συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ έσπευσαν άμεσα στο σημείο και ολοκλήρωσαν τις εργασίες απομάκρυνσης των καλωδίων και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, επιτρέποντας λίγο μετά το μεσημέρι την πλήρη επαναλειτουργία του οδικού δικτύου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ευχαρίστησαν τους οδηγούς για την υπομονή τους και υπενθυμίζουν ότι σε παρόμοια περιστατικά πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση από το σημείο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.