Διακοπή κυκλοφορίας στο Χαϊδάρι λόγω πτώσης καλωδίων

Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων προκλήθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή του Χαϊδαρίου, λόγω πτώσης εναέριων καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Στρατηγού Καραϊσκάκη, από το ύψος της οδού Μαγνησίας έως την οδό Ηπείρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 08:30 και η Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ έσπευσε άμεσα στο σημείο για την ασφαλή απομάκρυνση των καλωδίων και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας έχουν αποκλείσει το συγκεκριμένο τμήμα της οδού, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πεζών και των οδηγών.

Το ανατολικό τμήμα της οδού Στρατηγού Καραϊσκάκη παραμένει αποκλεισμένο έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης από τα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας εντός της ημέρας.