Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο

Έντονη αναστάτωση προκλήθηκε χθες σε ξενοδοχείο της Κρήτης καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, πρόκειται για έναν 74χρονο Ελβετό ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του ωστόσο χθες το βράδυ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ξενοδοχείο στη Σητεία όπου διέμενε.

Το άψυχο σώμα του εντόπισε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου και ειδοποίησε τις αρχές, όπως αναφέρει το cretapost.gr.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία που κατά την πρώτη αυτοψία διαπίστωσε πως ο θάνατός του δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.