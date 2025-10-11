«Κάθε γυναίκα που κακοποιείται, πρέπει να μιλάει» λέει η αδελφή της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου

Η αδελφή της άτυχης Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα, εξέφρασε με βαθιά συγκίνηση και αξιοπρέπεια τον πόνο που βιώνει η οικογένειά της, αλλά και το σημαντικό μήνυμα που άφησε πίσω της η αδελφή της: ότι «καμία γυναίκα δεν είναι μόνη» και πως «η κοινωνία είναι πια έτοιμη να ακούσει».

«Υπάρχουν πλέον φορείς, υπάρχουν αυτιά, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί κάθε γυναίκα που κακοποιείται. Η ζωή έχει αξία και αυτό πρέπει να το θυμάται κάθε γυναίκα», τόνισε σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ η Μαριάννα.

«Ακούσαμε εχθές ότι η αδελφή μου ήταν ανήθικη. Αυτά τα λόγια πλήγωσαν βαθιά και επηρέασαν την υγεία της μητέρας μας. Η Γαρυφαλλιά ήταν ένα δοτικό και καλό παιδί. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αμαυρώνει τη μνήμη της» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μαριάννα μίλησε επίσης για τη στάση του δράστη, λέγοντας ότι δεν είχε την ευθιξία να ζητήσει συγγνώμη, ούτε καν να κοιτάξει την οικογένεια στα μάτια.

«Η Γαρυφαλλιά δεν θα γυρίσει πίσω. Όμως άφησε πίσω της ένα μήνυμα: κάθε γυναίκα που κακοποιείται, πρέπει να μιλάει. Πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει στήριξη. Στον βωμό της αγάπης δεν δικαιολογούνται όλα. Η αγάπη δεν έχει σκοτάδι – η αγάπη έχει μόνο φως».

Καρέ - καρέ το χρονικό της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς

Φωτογραφικά ντοκουμέντα που εξασφάλισε η εφημερίδα «Πελοπόννησος», καταγράφουν όσα προηγήθηκαν αλλά και όσα συνέβησαν τη στιγμή της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς από τον σύντροφό της, εκείνο το μοιραίο βράδυ έξω από το ξενοδοχείο.

Η άτυχη γυναίκα φτάνει στο ξενοδοχείο επτά λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, περπατώντας γρήγορα προς την είσοδο. Στις 12:32 καταφθάνει ο σύντροφός της. Καπνίζει ένα τσιγάρο, το οποίο πετά με δύναμη στο πάτωμα πριν την είσοδο. Στις 12:35 αποχωρεί από το ξενοδοχείο με γρήγορο βήμα. Δύο λεπτά αργότερα, στις 12:37, η Γαρυφαλλιά βγαίνει από το ξενοδοχείο, κοντοστέκεται λίγα μέτρα από την είσοδο και κοιτάζει γύρω της, προσπαθώντας να βεβαιωθεί πως δεν την παρακολουθεί κανείς. Προχωρά προσεκτικά προς την έξοδο του πάρκινγκ.



Στις 12:39 κάνει και πάλι την εμφάνισή του ο σύντροφός της. Η Γαρυφαλλιά πηγαίνει προς το μέρος του, πίσω από ένα λεωφορείο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 12:40, οι δύο τους φαίνονται στην είσοδο του πάρκινγκ. Ο άνδρας τη χτυπά με κλωτσιά στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η Γαρυφαλλιά να πέσει αναίσθητη στο έδαφος. Ο δράστης στέκεται από πάνω της και προσπαθεί να τη συνεφέρει. Στις 12:41, τη σηκώνει και την ταρακουνά, επιχειρώντας να την «ξυπνήσει». Δύο λεπτά μετά, στις 12:43, φτάνει πεζός ένας διερχόμενος πολίτης που βλέπει τη σκηνή και πλησιάζει για να βοηθήσει.