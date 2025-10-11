Μύκονος: Πολωνός μοτοσικλετιστής σκοτώθηκε σε τροχαίο

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί κατά τις 10.30, στην περιοχή του Ταγκού στη Μύκονο.

Ο οδηγός, πολωνικής καταγωγής, σύμφωνα με μάρτυρες είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί από την πορεία του, να εκσφενδονιστεί και να βρει ακαριαίο θάνατο.

Σύμφωνα μάλιστα με τους αυτόπτες μάρτυρες, διατυπώθηκε η εκτίμηση πως αν φορούσε κράνος, ίσως να είχε σωθεί.

Πηγή: mykonoslive.gr