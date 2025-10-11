Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

Ένας 47χρονος χειριστής αετοσανίδας (Kite Surf) τραυματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10) στην Επανομή, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό, «τις μεσημβρινές ώρες σήμερα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Νέας Μηχανιώνας, για τραυματισμό ενός 47χρονου αλλοδαπού (υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας) χειριστή αετοσανίδας (Kite Surf), στη θαλάσσια περιοχή "ΑΚΡΑ" Επανομής».

Συγκεκριμένα ο 47χρονος, κατά την προετοιμασία του εξοπλισμού του στην παραλία, παρασύρθηκε από τον αέρα με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο έδαφος και να τραυματιστεί, σύμφωνα με το thestival.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

