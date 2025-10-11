Θεσσαλονίκη: Στόχος βανδάλων έγινε το αυτοκίνητο-έργο τέχνης στη νέα παραλία - Φωτογραφίες

Οι βάνδαλοι έσπασαν το παμπρίζ και προκάλεσαν φθορές και στις δύο πόρτες του αυτοκινήτου.

Ένα αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε έργο τέχνης και κοσμούσε τον Κήπο της Μεσογείου, στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων το βράδυ της Παρασκευής (10/10).

«Το smartακι, που πρόσφατα είχε γίνει ένα έργο street art στη Νέα παραλία, βανδαλίστηκε χθες το βράδυ με αυτό τον βάρβαρο τρόπο», γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Σταύρος Ανδρεάδης.

Στις φωτογραφίες που παραθέτει ο κ. Ανδρεάδης, οι βάνδαλοι έχουν σπάσει το ένα τζάμι του αυτοκινήτου, τον εξωτερικό καθρέπτη αλλά και το παρμπρίζ ενώ έχουν προκαλέσει φθορές και στις δύο πόρτες του οχήματος.

“Άραγε ποιά ταραγμένα μυαλά, ποιού είδους οργή βρήκαν να εκφράσουν με αυτό τον τρόπο;”, διερωτάται ο κ. Ανδρεάδης εκφράζοντας τη θλίψη του για το απαράδεκτο αυτό συμβάν.

