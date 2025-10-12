Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: 6+1 νέες παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη

Ελεύθερος Τύπος: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση των εισοδημάτων

Η Καθημερινή: Κόμματα στον αντιδραστήρα

Το Βήμα: Pax Trumpiana

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου

05:38ΚΟΣΜΟΣ

Εφετείο των ΗΠΑ μπλοκάρει προσωρινά την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς στο Σικάγο

04:45ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα στην ανατολική ουκρανία

03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των προσκεκλημένων Tραμπ και Σίσι στη σύνοδο για τη Γάζα

02:48ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Νεκροί θεωρούνται και οι 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στο Μοναστηράκι - Ακινητοποίησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό του Μετρό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

14:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: O Ναν απέτρεψε το διαιτητικό σκάνδαλο, άκυρο το καλάθι ισοφάρισης του Φόρεστ - Βίντεο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

20:54ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» και από GFS: «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

03:51ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη

15:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στρατηγική εξωστρέφεια του Νίκου Χαρδαλιά αποδίδει – Διεθνή μέσα υμνούν τον τουρισμό της Αττικής

22:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οι τελευταίες κραυγές της μητέρας πριν ο απαγωγέας τη δολοφονήσει - Ηχητικό ντοκουμέντο

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή με τις πυραμίδες της Αιγύπτου: Νέα μελέτη για το πώς κατασκευάστηκαν αλλάζει τα δεδομένα

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς παράτησαν το 17χρονο παιδί με αυτισμό σε κέντρο και αρνούνται να το παραλάβουν

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Τι είναι τα μικρά «καλοκαιράκια» μέσα στο φθινόπωρο - Πότε θα τελειώσουν

