Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 12 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: 6+1 νέες παρεμβάσεις για φθηνότερη στέγη
Ελεύθερος Τύπος: Απάντηση στην ακρίβεια η αύξηση των εισοδημάτων
Η Καθημερινή: Κόμματα στον αντιδραστήρα
Το Βήμα: Pax Trumpiana
01:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα
22:04 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών
15:15 ∙ LIFESTYLE
