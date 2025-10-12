Θεσσαλονίκη: Μολότωφ και επίθεση σε... παιδική χαρά μετά από «αντιφασιστικό φεστιβάλ»

Ένταση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν ομάδα περίπου 30 νεαρών προκάλεσε επεισόδια στην περιοχή των Κήπων του Πασά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νεαροί βγήκαν από χώρο όπου διεξαγόταν συναυλία, έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και έστησαν πύρινο οδόφραγμα στον δρόμο Ελένης Ζωγράφου, λίγα μόλις μέτρα από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος.

Ο δρόμος αποκλείστηκε για τα οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Παρά την παρουσία τους, δεν υπήρξε άμεση επέμβαση ούτε έγιναν προσαγωγές ή συλλήψεις. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική δεν είχε προσεγγίσει για κατάσβεση, καθώς η περιοχή είχε αποκλειστεί από την Αστυνομία για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν και το Τουρκικό Προξενείο, το οποίο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο των επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα, δεύτερη ομάδα ατόμων πέταξε εύφλεκτα υλικά μέσα στο πάρκο Καλλιθέας και άναψε μικρές φωτιές στην καινούρια παιδική χαρά, που είχε εγκαινιαστεί από τον Δήμο πριν από λίγες εβδομάδες.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ διεξάγεται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και τα κίνητρα των επιθέσεων.