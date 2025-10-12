Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε δύο παιδιά εννέα και 10 ετών στην Τριανδρία

Δύο παιδιά τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, σε τροχαίο ατύχημα, όταν παρασύρθηκαν από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή της Τριανδρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 20:40, στην οδό Ελευθερίας. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα χτύπησε δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας 9 και 10 ετών, τα οποία εκείνη την ώρα κινούνταν πεζά.

Τα παιδιά διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Όπως αναφέρουν οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, φέρουν ελαφρά τραύματα και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η οδηγός του αυτοκινήτου παρέμεινε στο σημείο και έδωσε κατάθεση στις αρχές, που διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνεργείο της Τροχαίας για αυτοψία.

