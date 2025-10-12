Σεισμός 3,9 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 Χλμ. ΔΒΔ της Γαύδου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16,3 χιλιόμετρα.