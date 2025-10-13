Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

Μία ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

Κίνηση στους δρόμους

Αρχείο Eurokinissi
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς για άλλη μία ημέρα παρατηρείται κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδούς.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από νωρίς και στα δύο ρεύματα από με τις σημαντικότερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Μεταμόρφωση.

Με αργές ταχύτητες η κυκλοφορία στην Κηφισίας και τη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.

1.jpg

