Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας
Μία ακόμη ημέρα ταλαιπωρίας για τους οδηγούς στο Λεκανοπέδιο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς για άλλη μία ημέρα παρατηρείται κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδούς.
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από νωρίς και στα δύο ρεύματα από με τις σημαντικότερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Μεταμόρφωση.
Με αργές ταχύτητες η κυκλοφορία στην Κηφισίας και τη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:18 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ποια συσκευή δεν πρέπει να απενεργοποιείτε μέσω πολύπριζου
09:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας
08:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας
07:52 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
07:25 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς
07:49 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ