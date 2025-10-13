Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα οι οδηγοί που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Αττικής καθώς για άλλη μία ημέρα παρατηρείται κίνηση σε αρκετές από τις κεντρικές οδούς.

Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από νωρίς και στα δύο ρεύματα από με τις σημαντικότερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται στο τμήμα από το ύψος της Ιεράς Οδού έως και τη Μεταμόρφωση.

Με αργές ταχύτητες η κυκλοφορία στην Κηφισίας και τη Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το κέντρο και το λιμάνι του Πειραιά.