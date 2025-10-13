Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb
Μαθήτρια της τρίτης Λυκείου έσωσε ένα 2,5 ετών παιδί από πνιγμό εφαρμόζοντας με ψυχραιμία τις πρώτες βοήθειες που γνώριζε
Μια 17χρονη μαθήτρια της τρίτης λυκείου και μέλος των Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατάφερε να σώσει το Σάββατο (11/10) ένα 2,5 ετών παιδάκι από πνιγμό στην 31η Διεθνή Έκθεση Καβάλας.
Η Τζανέλ Μεμέτ Αλή περιγράφει την στιγμή στο Newsbomb.gr: «Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στην 31η Διεθνή Έκθεση Καβάλας, μία μητέρα μαζί με το παιδάκι της μας προσέγγισε. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, καθώς η καραμέλα είχε κολλήσει στον οισοφάγο. Του εφάρμοσα τη λαβή αντιμετώπισης περιστατικού πνιγμονής και χτυπήματα στην πλάτη και κατάφερε να πάρει αναπνοή».
Η νεαρή προσθέτει ότι η εκπαίδευσή της ήταν καθοριστική για την επιτυχή παρέμβαση: «Είμαι μαθήτρια τρίτης λυκείου και είμαι στους Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν φοβήθηκα, η εκπαίδευσή μας είναι σε καλό επίπεδο, είμαστε άρτια εκπαιδευμένοι όλοι. Δεν μου έχει συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο».