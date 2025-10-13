Καβάλα: 17χρονη έσωσε 2,5 ετών παιδί από πνιγμό με καραμέλα - «Δεν φοβήθηκα», λέει στο Newsbomb

Μαθήτρια της τρίτης Λυκείου έσωσε ένα 2,5 ετών παιδί από πνιγμό εφαρμόζοντας με ψυχραιμία τις πρώτες βοήθειες που γνώριζε

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μια 17χρονη μαθήτρια της τρίτης λυκείου και μέλος των Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατάφερε να σώσει το Σάββατο (11/10) ένα 2,5 ετών παιδάκι από πνιγμό στην 31η Διεθνή Έκθεση Καβάλας.

Η Τζανέλ Μεμέτ Αλή περιγράφει την στιγμή στο Newsbomb.gr: «Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στην 31η Διεθνή Έκθεση Καβάλας, μία μητέρα μαζί με το παιδάκι της μας προσέγγισε. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει, καθώς η καραμέλα είχε κολλήσει στον οισοφάγο. Του εφάρμοσα τη λαβή αντιμετώπισης περιστατικού πνιγμονής και χτυπήματα στην πλάτη και κατάφερε να πάρει αναπνοή».

img6533.jpg

Η νεαρή προσθέτει ότι η εκπαίδευσή της ήταν καθοριστική για την επιτυχή παρέμβαση: «Είμαι μαθήτρια τρίτης λυκείου και είμαι στους Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν φοβήθηκα, η εκπαίδευσή μας είναι σε καλό επίπεδο, είμαστε άρτια εκπαιδευμένοι όλοι. Δεν μου έχει συμβεί ξανά κάτι αντίστοιχο».

img6532.jpg

