Αναστάτωση σε λεωφορείο στα Χανιά: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αστικό λεωφορείο στα Χανιά το βράδυ της Δευτέρας (13/10), όταν επιβάτης έχασε τις αισθήσεις του, ενώ βρισκόταν μέσα σε αυτό.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το zarpanews.gr σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο ύψος του Πανελληνίου, όταν ο ηλικιωμένος επιβάτης κατέρρευσε, πιθανότατα από ανακοπή.

Αμέσως το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και προκλήθηκε αναστάτωση στους επιβάτες.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πραγματοποίησε ΚΑΡΠΑ στον ηλικιωμένο, ενώ στη συνέχεια, τον μετέφερε χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας τελικά επανήλθε, κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο, αφού οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ανάνηψης και μέσα στο ασθενοφόρο, με τον ηλικιωμένο να παραδίδεται στους γιατρούς του Νοσοκομείου, έχοντας σφυγμό.