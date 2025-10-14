Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (14/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ απο κάθετο: ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 64 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1271

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 10:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΥΨΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 31 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΨΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1266

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 10:00:00 πμ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ.

804

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΑΣΤΥΓΓΟΣ έως κάθετο: ΕΡΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ απο κάθετο: ΑΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΙΣΩΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1065

Λειτουργία

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΛΕΙΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΡΑΤΕΡΟΥ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ απο κάθετο: ΚΡΑΤΕΡΟΥ έως κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1129

Λειτουργία

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1478

Λειτουργία

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ.

796

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 12:30:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Ζυγά οδός:ΑΡΥΒΒΟΥ απο κάθετο: ΔΑΜΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΦΙΛΟΛΑΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1130

Λειτουργί

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ απο κάθετο: ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' έως κάθετο: ΣΩΤΗΡΟΣ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 159 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΝΟ 157 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 2:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΑΣ.

798

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΘΗΣΕΩΣ ΝΟ 60 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1272

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 3:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά οδός:ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ ΝΟ 107 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1267

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΘΥΜΑΡΙ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ - ΙΒΙΣΚΟΥ - ΡΟΔΩΝ - ΑΚΑΚΙΩΝ - ΥΑΚΙΝΘΟΥ - ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ - ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

259

Λειτουργία

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - Π.ΜΕΛΑ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

461

Κατασκευές

14/10/2025 8:00:00 πμ

14/10/2025 6:00:00 μμ

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 06:00 μμ

Κατασκευές

14/10/2025 8:30:00 πμ

14/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 68 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1265

Κατασκευές

14/10/2025 8:30:00 πμ

14/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΖΑΒΕΛΛΑ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΤΖΑΒΕΛΛΑ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΨΑΡΡΩΝ απο κάθετο: ΤΕΝΕΔΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΜΒΡΟΥ απο κάθετο: ΨΑΡΡΩΝ έως κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΣΒΟΥ απο κάθετο: ΙΜΒΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΣΒΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

14/10/2025 8:30:00 πμ

14/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΙΝΔΑΡΟΥ απο κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΑΝΘΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΝΓΚ απο κάθετο: ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘ.ΜΑΜΑΛΗ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως κάθετο: ΦΛΕΜΙΝΓΚ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΑΗ απο κάθετο: ΠΙΝΔΑΡΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

14/10/2025 8:30:00 πμ

14/10/2025 5:30:00 μμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΒΙΛΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από: 08:30 πμ έως: 05:30 μμ

1262

Κατασκευές

14/10/2025 9:00:00 πμ

14/10/2025 11:00:00 πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ απο κάθετο: ΘΗΣΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΗΤΑΡΑ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΝΟ 13 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ απο κάθετο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΝΟ 43 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΝΟ 65 από: 08:30 πμ έως: 02:00 μμ

1264

Κατασκευές

14/10/2025 9:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ, ΕΒΡΟΥ.

805

Κατασκευές

14/10/2025 10:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΥΡΓΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΝΟ 3 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1273

Κατασκευές

14/10/2025 10:00:00 πμ

14/10/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΠΛΕΣΣΑ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ.

802

Κατασκευές

14/10/2025 10:00:00 πμ

14/10/2025 2:00:00 μμ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΝΟΣ.

797

Κατασκευές

14/10/2025 10:00:00 πμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΗΣ.

800

Κατασκευές

14/10/2025 11:00:00 πμ

14/10/2025 2:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ - ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΚΙΝΗ Ι. & ΔΑΒΑΡΗ Κ.

1476

Λειτουργία

14/10/2025 12:00:00 μμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: Δ. ΚΟΡΑΗ έως κάθετο: ΒΡΥΟΥΛΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1131

Λειτουργία

14/10/2025 12:00:00 μμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΑΔΜΗΤΟΥ απο κάθετο: ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΡΓΑΜΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ

1133

Λειτουργία

14/10/2025 12:00:00 μμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ - ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1477

Λειτουργία

14/10/2025 12:00:00 μμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ, ΙΘΑΚΗΣ.

803

Κατασκευές

14/10/2025 1:00:00 μμ

14/10/2025 3:30:00 μμ

ΒΥΡΩΝΑ

Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ απο κάθετο: ΙΛΙΑΔΟΣ έως κάθετο: ΜΟΡΚΕΝΤΑΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ

1032

Λειτουργία

14/10/2025 2:00:00 μμ

14/10/2025 4:00:00 μμ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΥΚΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ.

806

Κατασκευές

