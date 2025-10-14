Πάτρα: Πτώση σοβάδων δίπλα από σχολείο - Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός
Ευτυχώς την ώρα της πτώσης των σοβάδων, κανένας μαθητής δεν περνούσε από το σημείο
Το πρωί της Τρίτης έπεσαν σοβάδες από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται στο κέντρο της Πάτρας.
Σύμφωνα με το tempo24, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κανακάρη, μεταξύ των οδών Αράτου και Κολοκοτρώνη.
Ακριβώς δίπλα λειτουργεί Γυμνάσιο και εκείνη την ώρα δεκάδες μαθητές προσέρχονταν για τα μαθήματά τους.
